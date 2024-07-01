«Акрон» сообщил об уходе Анджелковича
Защитник «Акрона» Неманья Анджелкович покинул команду, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Контракт с 27-летним сербом расторгнут по обоюдному согласию сторон
Анджелкович выступал за «Акрон» с лета прошлого года. Он провел за команду 33 матча, отличившись двумя забитыми мячами.
В минувшем сезоне «Акрон» вышел из первой лиги в РПЛ, обыграв в переходных матчах «Урал» (2:0, 1:2).
Источник: ФК «Акрон»
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