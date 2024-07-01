«Акрон» сообщил об уходе Анджелковича

Защитник «Акрона» Неманья Анджелкович покинул команду, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

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Анджелкович выступал за «Акрон» с лета прошлого года. Он провел за команду 33 матча, отличившись двумя забитыми мячами.

В минувшем сезоне «Акрон» вышел из первой лиги в РПЛ, обыграв в переходных матчах «Урал» (2:0, 1:2).