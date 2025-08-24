«Сочи» — «Балтика»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» и «Балтика» сыграют в рамках 6-го тура чемпионата России в воскресенье, 24 августа. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Сочи» — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

24 августа 2025, 20:00. Фишт (Сочи)

По итогам 5-ти туров РПЛ команда из Сочи набрала 1 очко и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Калининградцы с девятью баллами идут на пятой строчке в чемпионате России.

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