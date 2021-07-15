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«Зенит» представил новую форму на следующий сезон

10:33
«Зенит» представил новую форму на следующий сезон. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» представил новую форму на следующий сезон. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на своем официальном сайте представил новую форму на следующий сезон.

Как отмечается, дизайн вдохновлен каналами Санкт-Петербурга, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы.

Светло-голубая домашняя футболка с классическим V-образным вырезом украшена графическими элементами, напоминающими волны на Неве.

Новые домашние и выездные комплекты «Зенита», в которых будут играть атлеты, а также футболки для болельщиков изготовлены из 100% полиэстера, произведенного из переработанных пластиковых бутылок. Такой подход позволяет играть на максимуме и при этом свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-15-sila-s-kotoroy-nuzhno-schitatsya-zenit-i-nike-predstavlyayut-novuyu-igrovuyu-formu.htm

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