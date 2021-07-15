«Зенит» представил новую форму на следующий сезон

«Зенит» на своем официальном сайте представил новую форму на следующий сезон.

Как отмечается, дизайн вдохновлен каналами Санкт-Петербурга, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы.

Светло-голубая домашняя футболка с классическим V-образным вырезом украшена графическими элементами, напоминающими волны на Неве.

Сила, с которой нужно считаться ?? pic.twitter.com/Ai2OmjnjFT — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 15, 2021

Новые домашние и выездные комплекты «Зенита», в которых будут играть атлеты, а также футболки для болельщиков изготовлены из 100% полиэстера, произведенного из переработанных пластиковых бутылок. Такой подход позволяет играть на максимуме и при этом свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.