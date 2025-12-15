Солари признан лучшим футболистом «Спартака» в ноябре-декабре
Нападающий Пабло Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре.
За это время на счету 24-летнего аргентинца 6 матчей, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Игрок впервые стал обладателем награды.
Солари выступает за московский клуб с февраля 2025 года. В этом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 ассистов. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2029 года.
Источник: ФК «Спартак»
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