Солари признан лучшим футболистом «Спартака» в ноябре-декабре

Нападающий Пабло Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре.

За это время на счету 24-летнего аргентинца 6 матчей, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Игрок впервые стал обладателем награды.

Солари выступает за московский клуб с февраля 2025 года. В этом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 ассистов. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2029 года.