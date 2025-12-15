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Газзаев о ЦСКА: «Жоао Виктор не убедил. Абдулкадыров сильнее»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал позиции, которые армейцам нужно усилить зимой.

— ЦСКА пока на четвертом месте. Думаю, Фабио Челестини неплохо сработал на этом отрезке. Но, конечно, команде требуется усиление. О необходимости покупки нападающего не говорит сейчас только ленивый. Причем нужен по-настоящему забивной форвард. Такой, как Олич, Вагнер, Жо.

Но, на мой взгляд, есть еще одна позиция, которая вызывает вопросы. Центральный защитник Жоао Виктор меня пока совсем не убедил. Вы же видели последний матч с «Краснодаром». Кордоба его просто не заметил. «Форвард «быков» превзошел армейца буквально во всем. В скорости, в единоборствах...

Считаю, у Челестини есть другие варианты в центре обороны. Тот же Лукин или Абдулкадыров. Если тренер решит перейти на схему с тремя центральными, то сможет использовать тройку россиян Дивеев — Лукин — Абдулкадыров. На мой взгляд, левоногий Абдулкадыров сильнее Жоао Виктора. Очень перспективный парень. Если его не будут ставить, он может и закиснуть.

В общем, если ЦСКА зимой сможет усилиться, то поборется за золото, — сказал «СЭ» Газзаев.

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Фабио Челестини
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Жоао Виктор (ЦСКА)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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