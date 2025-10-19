«Сочи» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Сочи» и «Зенит» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча сочинцев и петербуржцев. Следить за основными событиями игры «Сочи» — «Зенит» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 11 турах чемпионата России «Сочи» набрал 5 очков, «Зенит» — 20. Перед международной паузой сочинцы победили «Пари НН» (2:1), а петербуржцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1).