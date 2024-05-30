Осинькин: «По техническому потенциалу Глушенков мог бы играть в «Барселоне»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением, готов ли полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков играть за европейский топ-клуб.

«Я согласен, что по своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы играть в «Барселоне». Но чтобы играть в «Барселоне» прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг. Если говорить про других футболистов, им надо сделать два-три шага. Не так легко взять и перейти в такие большие клубы и соответствовать их уровню», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне чемпионата России 24-летний Глушенков провел 29 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 7,5 миллиона евро.