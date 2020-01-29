«Сочи» сыграл вничью с «Краковией»

«Сочи» провел товарищеский матч с польским клубом «Краковия». Игра завершилась вничью — 0:0.

Российский клуб занимает последнее, 16-е место в РПЛ, имея в активе 15 очков в 18 играх.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краковия» — «Сочи» — 0:0

«Сочи»: Н.Заболотный (Фролов, 46), Цаллагов (Юрганов, 46), Заика (Калугин, 46), Мевля (Миладинович, 46), Новосельцев (Коркин, 46), Набиуллин (Померко, 46), Бурмистров (Мостовой, 46), Лагатор (Колдунов, 46), Нобоа (Бахтияров, 46), А.Заболотный (Боковой, 46), Полоз (Карапетян, 46).

29 января.