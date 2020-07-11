«Сочи» — «Спартак»: видеотрансляция матча в 20.30
11 июля 2020, 18:30
В субботу, 11 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
Красно-белые опережают соперника всего на три балла, команды занимают 8-е и 12-е места соответственно. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был дисквалифицирован на три тура и не будет руководить командой у бровки.
Следить за матчем «Сочи» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Сочи» — «Спартак»
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