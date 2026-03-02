«Спартак» обыграл «Сочи» в перенесенном матче

«Спартак» на выезде обыграл «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ — 3:2.

У красно-белых на 22-й минуте встречи пенальти реализовал Эсекьель Барко, на 79-й минуте отличился Маркиньос, третий гол на 90+2-й минуте забил Пабло Солари.

У хозяев на 61-й минуте встречи Александр Солдатенков замкнул головой подачу Густаво Сантоса со штрафного. На 90+10-й минуте пенальти забил Владимир Ильин.

В первом тайме после вмешательства ВАР Яна Бобровского главный арбитр Евгений Буланов отменил пенальти в пользу московского клуба на 5-й минуте и гол Жедсона на 41-й.

Матч должен был состояться 1 марта, но был перенесен из-за объявления беспилотной опасности на территории Сочи.

«Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» с 9 очками находится на последней, 16-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

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