«Сочи» сделал заявление в связи с объявлением беспилотной опасности перед матчем со «Спартаком»

«Сочи» опубликовал официальное заявление в связи с объявлением беспилотной опасности на территории города Сочи и федеральной территории Сириус перед матчем 19-го тура чемпионата России со «Спартаком». Начало игры было назначено на 16:30 мск.

«Запуск зрителей, имеющих действующие билеты на матч, на стадион «Фишт» будет осуществляться в ранее обозначенные сроки. При входе на стадион просим всех болельщиков незамедлительно проследовать в подтрибунные помещения, строго выполнять указания стюардов и сотрудников службы безопасности, а также сохранять спокойствие.

Дополнительная информация о времени начала матча будет опубликована на официальных информационных ресурсах клуба», — говорится в сообщении «Сочи».

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