Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: «Замечаний к судейству нет. Вопросы к офсайдным линиям есть»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после матча 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0) заявил о наличии вопросов к офсайдным линиям.

— Какого мнения вы о моментах с ВАР и офсайдными линиями в РПЛ?

— Замечаний к судейству нет. Это компетенция РПЛ. Но вопросы к офсайдным линиям есть. Надеемся, что эта технология будет усовершенствована.

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