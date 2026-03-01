«Динамо» — «Крылья Советов»: видео голов матча РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 19-го тура чемпионата России — 4:0. Игра прошла на «ВТБ Арене».

Голы в первом тайме забили Константин Тюкавин, Муми Нгамале, который реализовал пенальти, и Антон Миранчук. Во втором тайме отличился Ярослав Гладышев.

15-я минута: Константин Тюкавин — 1:0

26-я минута: Муми Нгамале — 2:0

34-я минута: Антон Миранчук — 3:0

72-я минута: Ярослав Гладышев — 4:0

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 13:00. Динамо (Москва)

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