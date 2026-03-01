«Динамо» — «Крылья Советов»: видео голов матча РПЛ
Московское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 19-го тура чемпионата России — 4:0. Игра прошла на «ВТБ Арене».
Голы в первом тайме забили Константин Тюкавин, Муми Нгамале, который реализовал пенальти, и Антон Миранчук. Во втором тайме отличился Ярослав Гладышев.
15-я минута: Константин Тюкавин — 1:0
26-я минута: Муми Нгамале — 2:0
34-я минута: Антон Миранчук — 3:0
72-я минута: Ярослав Гладышев — 4:0
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|
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|
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|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
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|30
|6
|5
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16
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|6
|4
|20
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
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Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
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