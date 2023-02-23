«Сочи» подписал бразильского полузащитника Мигела Силвейру

«Сочи» подписал бразильского полузащитника Мигела Силвейру.

19-летний бразилец внесен в заявку клуба на официальном сайте РПЛ.

По данным портала Transfermarkt.com, футболист перешел в команду на правах свободного агента, срок контракта не уточняется.

Предыдущей командой Силвейры был «РБ Брагантино», за который он выступал с сентября 2021 года, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 25 матчах.