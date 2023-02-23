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«Сочи» подписал бразильского полузащитника Мигела Силвейру

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сочи» подписал бразильского полузащитника Мигела Силвейру.

19-летний бразилец внесен в заявку клуба на официальном сайте РПЛ.

По данным портала Transfermarkt.com, футболист перешел в команду на правах свободного агента, срок контракта не уточняется.

Предыдущей командой Силвейры был «РБ Брагантино», за который он выступал с сентября 2021 года, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 25 матчах.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Факел – Химки
 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

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