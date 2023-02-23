Нагорных: «На сегодняшний день у «Локомотива» нет долгов перед кредиторами»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб погасил кредит.

«Кредит погашен? Главное, что он погашен из средств «Локомотива». Это значит, что клуб рассчитался с кредитом из средств собственного счета. На сегодняшний день у «Локомотива» нет долгов перед кредиторами. Бюджет я озвучил, он не менялся в течение нескольких лет. И он такой, какой я озвучил в интервью «Спорт-Экспрессу». Я не готов раскрывать источники», — сказал Нагорных.