«Сочи» подписал австрийского полузащитника Юкича

«Сочи» объявил о переходе полузащитника «Аустрии» Александара Юкича.

О сроках контракта с 23-летним австрийцем не сообщается. Юкич будет выступать по 77-м номером.

В этом сезоне хавбек провел за клуб из Вены 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Всего за «Аустрию» он сыграл в 121 матче, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.