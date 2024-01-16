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«Локомотив»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Игроки «Локомотива» вышли из зимнего отпуска 12 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Локомотива&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футболисты «Локомотива» вышли из зимнего отпуска в пятницу, 12 января. В э команда соберется в Москве и пройдет углубленный медосмотр. А 13-го числа начнется учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, где игроки готовятся к продолжению сезона.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:

  • 20 января. «Локомотив» — «Аль-Ухдуд»
  • 24 января. «Локомотив» — «Акрон»
  • 31 января. «Локомотив» — «Урал»
  • 4 февраля. «Локомотив» — «Кайрат»
  • 4 февраля. «Локомотив» — «Аль-Наср Дубай»
  • 8 февраля. «Локомотив» — «Торпедо»
  • 8 февраля. «Локомотив» — «Урарту»
  • 20 февраля. «Локомотив» — «Абдыш-Ата»
  • 24 февраля. «Локомотив» — «Ростов»

* Расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников будет дополнено позже на этой странице.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;, как и&nbsp;прошлой зимой, отправится на&nbsp;сборы в&nbsp;Дубай. «Ахмат» уже в Турции, «Спартак» будет в отпуске еще 10 дней. Где и как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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