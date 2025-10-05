«Сочи» — «Пари НН»: Сааведра добил мяч в ворота после нереализованного пенальти

«Сочи» снова вышел вперед в матче против «Пари НН» в 11-м туре РПЛ — 2:1.

На 55-й минуте полузащитник сочинцев Игнасио Сааведра не сумел реализовать пенальти, но после сейва Никиты Медведева добил мяч в ворота нижегородцев.