Кахигао: «Надеюсь, что «Спартак» хорошо сыграет с ЦСКА»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

— Надеюсь, что «Спартак» хорошо сыграет. Посмотрим, как получится, — сказал Кахигао

журналистам.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет сегодня, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби.