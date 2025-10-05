Футбол
Сегодня, 15:35

Кахигао: «Надеюсь, что «Спартак» хорошо сыграет с ЦСКА»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

— Надеюсь, что «Спартак» хорошо сыграет. Посмотрим, как получится, — сказал Кахигао
журналистам.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет сегодня, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Франсис Кахигао
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Динамо» проиграло «Локомотиву», ЦСКА примет «Спартак» и другие матчи
«Сочи» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в РПЛ
РПЛ сделала заявление по поводу инцидента между Сперцяном и Ндонгом в матче «Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Сочи» — «Пари НН»: Сааведра добил мяч в ворота после нереализованного пенальти
Слишкович на пресс-конференции перед увольнением: «Чтобы я подал в отставку? Никогда. Это делают только тупые тренеры»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Эрик Стейн

    А мы надеемся что ты наконец-то закроешь проблемные позиции в защите и вратаря поищите, а то Максименко не стабильный

    05.10.2025

  • TokTram_

    Капец прям новость из высказывания родили )

    05.10.2025

    • Слишкович на пресс-конференции перед увольнением: «Чтобы я подал в отставку? Никогда. Это делают только тупые тренеры»

    «Сочи» — «Пари НН»: Сааведра добил мяч в ворота после нереализованного пенальти
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    2
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

