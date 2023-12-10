«Сочи» — «Оренбург»: судья добавил 5 минут, но сыграли меньше. Почему матч не доигран?

Если верить телевизионному хронометру, матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» (1:1) не был доигран. Судья Евгений Кукуляк добавил к основному времени второго тайма 5 минут, а финальный свисток он дал, когда на телесекундомере значились 94 минуты и 46 секунд. Скандал? Рефери вопреки правилам, прекратил встречу раньше времени?

Фото Скриншот из трансляции

Нет, по всей видимости, причину следует искать в начале второго тайма. И не в действиях судьи, а в работе организаторов телетрансляции. Они запустили свой секундомер, когда команды сыграли уже около 20 секунд, однако на экране все еще светились 45 минут и 00 секунд. Отсюда и разница в показаниях хронометров телеканала и арбитра.