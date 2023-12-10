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Судейство

Сегодня, 18:57

«Сочи» — «Оренбург»: судья добавил 5 минут, но сыграли меньше. Почему матч не доигран?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
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Если верить телевизионному хронометру, матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» (1:1) не был доигран. Судья Евгений Кукуляк добавил к основному времени второго тайма 5 минут, а финальный свисток он дал, когда на телесекундомере значились 94 минуты и 46 секунд. Скандал? Рефери вопреки правилам, прекратил встречу раньше времени?

Фото Скриншот из трансляции

Нет, по всей видимости, причину следует искать в начале второго тайма. И не в действиях судьи, а в работе организаторов телетрансляции. Они запустили свой секундомер, когда команды сыграли уже около 20 секунд, однако на экране все еще светились 45 минут и 00 секунд. Отсюда и разница в показаниях хронометров телеканала и арбитра.

Фото Скриншот из трансляции
ФК Оренбург
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Крылья Советов

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Краснодар

 8
П
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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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Ростов

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