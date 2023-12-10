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Сафонов: «Если судья дает такой пенальти в ворота «Динамо», то должен был и на Тюкавине ставить»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (1:1).

«Мне кажется, «Динамо» свою игру отдало. Не буду говорить, что засудили, но если ты даешь такой пенальти в ворота «Динамо», то нужно было и на Тюкавине давать, когда его Кудряшов толкал. Это мое мнение. Слава Богу, что все живы-здоровы, никто на таких полях не сломался и люди спокойно поедут в отпуск», — приводит Metaratings.ru.

Также он оценил работу главного тренера бело-голубых Марцела Лички по итогам первой части текущего сезона РПЛ.

«Команда уходит в отпуск в тройке РПЛ, при этом у «Динамо» есть задача попасть в пятерку. На четверку Личка точно наработал по пятибалльной шкале», — добавил агент.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» 21 очко и 11-я позиция.

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-dinamo-svoyu-igru-otdalo-no-esli-sudya-dayot-takoi-penalti-to-dolzhen-byl-i-na-tyukavine-stavit-313986/
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ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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