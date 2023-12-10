«Балтика» сыграет с «Рубином» в матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 19.40 мск.

Клуб из Калининграда с 13 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова набрала 25 баллов и располагается на 8-й строчке.

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