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Тюкавин высказался о своем новом контракте с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем новом контракте с московским клубом.

«Это непростое соглашение. Первое общение еще было в мае, и вчера мы наконец договорись с «Динамо» и подписали контракт на четыре года. Этого ждали все! Задумался ли уже о крупной покупке? Нет. Новому контракту пока только день. Зарплата еще не приходила, а ждать ее еще до конца месяца, ха-ха! Поэтому пока не думал о какой-то крупной покупке — буду делать все по мере поступления», — приводит слова Тюкавина Sport24.

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601379-tyukavin-o-novom-kontrakte-s-dinamo-neprostoye-soglasheniye-no-etogo-zhdali-vse
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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