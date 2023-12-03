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Сегодня, 11:19

Чернов заявил, что у «Ростова» впереди еще много работы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов подвел итоги первой половины сезона РПЛ для ростовского клуба.

«У нас получился достаточно интересный первый круг чемпионата, где было неудачное начало, а потом немножечко подровняли ситуацию, поднялись в первую десятку. Но все равно впереди у нас много работы. Если хорошо ее сделаем, то еще выше поднимемся. В любом случае чемпионат у нас достаточно интересный, не знаешь, как сложится каждый следующий матч. Поэтому такие противоречивые результаты. В прошлом сезоне мы до последнего боролись за медали чемпионата. Причем не только за бронзовые, но и даже за серебряные. Много сил и энергии отдали ради этого. Может быть, это где-то сказалось на нашем состоянии и результатах в нынешнем розыгрыше — синдром второго сезона так влияет. Но, к счастью, сейчас команда набрала неплохой ход. Если смотреть на последние игры, то мы идем довольно уверенно», — приводит слова Чернова «Известия».

После 16 туров «Ростов» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).

Источник: https://iz.ru/1614545/aleksei-fomin/my-postoianno-na-vidu-u-liudei-poetomu-sdelal-sebe-belye-zuby
Евгений Чернов
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 И В Н П +/- О
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
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 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
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