«Сочи» в большинстве не смог победить «Нижний Новгород»

«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

На 47-й минуте игры красную карточку получил нападающий гостей Ричи Эннин.

Таким образом, «Сочи» набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 30 баллами остался на 11-м месте.