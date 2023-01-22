«Сочи» в товарищеском матче обыграл «Нефтехимик», у Джорджевича дубль

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«Сочи» в товарищеском матче обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:0.

Дубль оформил Лука Джорджевич, еще один гол на счету Тимофей Шипунов.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 очков.