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Артем Дзюба может продолжить карьеру в клубе ОАЭ

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в ОАЭ, сообщает Metaratings.ru. На данный момент конкретного предложения по игроку нет, агенты футболиста общаются с местными клубами.

По данным источника, в Дзюбе также заинтересованы «Урал» и «Торпедо», но они не смогут удовлетворить финансовые запросы игрока.

На данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Нападающий с августа выступал за «Адану Демирспор», однако 6 ноября он расторг контракт с турецким клубом. В составе «Аданы Демирспор» россиянин забил один гол в пяти матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzyuba-nadeetsya-prodolzhit-kareru-za-granitsey-odin-iz-variantov-kluby-oae-1431771/
Артем Дзюба
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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