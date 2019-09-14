Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму на 13-й минуте матча 9-го тура премьер-лиги против «Сочи». Россиянин присел на газон и держался за голеностоп.

Вместо Миранчука на поле появился форвард Эдер.

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