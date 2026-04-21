«РБ Спорт»: «Краснодар» предложил «Локомотиву» 4 миллиона евро за Карпукаса

«Краснодар» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Артеме Карпукасе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «быки» в диалоге с менеджментом «Локомотива» предложили за 23-летнего хавбека 4 миллиона евро, при этом железнодорожники хотят выручить за футболиста 10 миллионов евро.

Интерес к игроку также проявляет «Зенит».

В этом сезоне на счету футболиста 30 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года.