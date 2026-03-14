«Краснодар» обыграл «Сочи» благодаря дублю Сперцяна

«Краснодар» на выезде победил «Сочи» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 2:1.

На 5-й минуте быстрый гол забил полузащитник гостей Эдуард Сперцян с передачи Жуана Батчи. На 88-й минуте хавбек Михаил Игнатов с передачи Антона Зиньковского сравнял счет. Исход встречи решил пенальти на 90+5-й минуте, который реализовал Сперцян.

Игра состоялась в Сочи на стадионе «Фишт».

«Краснодар» с 46 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 9 баллами занимает последнее, 16-е место.

Следующий матч РПЛ «быки» проведут дома 21 марта против «Пари НН», «Сочи» в этот же день сыграет на выезде с «Балтикой».

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 13:45. Фишт (Сочи)

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