«Сочи» — «Краснодар»: Сперцян реализовал пенальти в добавленное время

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти в добавленное время матча 21-го тура чемпионата России с «Сочи» — 2:1.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 13:45. Фишт (Сочи)

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