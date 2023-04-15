«Сочи» — «Краснодар»: Кривцов удвоил преимущество гостей

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов забил на 48-й минуте матча с «Сочи» в 23-м туре РПЛ — 2:0.

Эдуард Сперцян отдал на край Батчи, тот навесил на Кордобу, а колумбиец сбросил под удар Кривцову. Никита в касание с отскоком от газона забил в ворота «Сочи».