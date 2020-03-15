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«Сочи» — «Краснодар»: Кокорин и Заболотный выйдут в стартовом составе

12:34
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Стали известны составы «Сочи» и «Краснодара» на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 14:00 мск и пройдет без зрителей.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Кокорин, Заболотный А..

Запасные: Заболотный Н., Калугин, Шакуро, Набиуллин, Лагатор, Бурмистров, Полоз, Бахтияров, Карапетян.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Фернандеш, Олссон, Газинский, Вандерсон, Ари, Берг.

Запасные: Синицын, Крицюк, Сорокин, Фьолусон, Уткин, Черников, Сулейманов.

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