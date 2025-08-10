«Ростов» и «Пари НН» сыграют в 4-м туре чемпионата России в воскресенье, 10 августа. Матч на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

10 августа, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 20.15 мск, за 15 минут до стартового свистка. Ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Пари НН» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

После трех туров чемпионата России «Ростов» занимает 14-е место с 0 очков, предыдущим соперником желто-синих были «Крылья Советов» (1:4). У «Пари НН» — 0 очков и 15-я строчка, в предыдущем туре нижегородцы уступили «Локомотиву» (2:3).