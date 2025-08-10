В ЦСКА подтвердили интерес к Алиссону

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал об интересе армейской команды к вингеру «Гремио» Алиссону.

«Алиссон был в определенных списках, и клуб интересовался, узнавал его стоимость. На определенном этапе интерес был, да», — приводит слова Брейдо Metaratings.ru.

В текущем сезоне 19-летний бразилец провел 25 матчей за «Гремио», забил 1 гол и сделал 4 передачи.

Сумма отступных в контракте игрока с «Гремио» составляет 60 миллионов евро. Его соглашение действует до конца 2028 года.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.