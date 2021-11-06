«Сочи» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ
В субботу, 6 ноября, «Сочи» на своем поле сыграет с ЦСКА в матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России.
Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало — в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА. Видеотрансляцию игры в прямом эфире можно смотреть здесь. Эфир начнется в 18.55.
«Сочи» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (23 балла) располагается на пятой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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