Билялетдинов — о дерби: «Спартак» — непредсказуемая команда в тактике»
Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив».
«Спартак» — непредсказуемая команда в плане тактического рисунка, сложно сказать, во что они будут играть с «Локомотивом». Сильно повлияет на исход матча домашние трибуны «Спартака». В последней игре «Локомотив» применял ситуационный высокий прессинг, были намеки на тренерскую идею. В последний раз «Спартак» дома, высоко играл, за что и поплатился. А в гостях была хорошо организованная оборона, но результат остался тем же», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 7 ноября на «Открытии Банк Арене». Начало игры — в 19:00 по московскому времени
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