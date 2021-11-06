Ринат Билялетдинов назвал «Локомотив» фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил шансы красно-зеленых в матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России со «Спартаком».

«Я думаю, что гости — фавориты в этой встрече. Красно-белым статус и домашняя арена не позволят действовать вторым номером. Хотя могу, конечно, и ошибаться. Креатива в атаке у красно-зеленых на данный момент больше в силу определенных обстоятельств. У вице-чемпионов же происходит что-то непонятное, они настолько тяжело создают голевые моменты, по пальцам можно пересчитать опасные. Все время во что-то упираются. Есть отдельные удачные передачи, но пока нет чего-то системного», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

По его мнению, «Спартаку» в предстоящей игре стоит снова изменить себе, обороняться числом и ловить соперника на контратаках, используя свободные зоны, но для этого необходимо наличие подходящих исполнителей.

«Так что тут тренерскому штабу есть, над чем поломать голову, какой рисунок выбрать и готовы ли к нему исполнители. Думаю, матч выйдет интересным. Особенно с учетом удачного выезда обеих команд в Турцию и Англию. Но «Спартак» еще далек от хороших кондиций. У него творческий кризис. Все это сказывается на результатах и психологически давит грузом как на отдельных футболистов, так и на всю команду в целом. У «Локомотива» такого нет», — сказал эксперт.

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 7 ноября. Начало игры в 19.00 мск.