«Сочи» — ЦСКА: Кисляк сыграл рукой? Почему в ворота армейцев не назначен пенальти?

На 87-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (1:3) судья Алексей Сухой при счете 1:2 не назначил пенальти в ворота гостей. Рефери, находившийся в хорошей позиции, не стал наказывать Матвея Кисляка. После выполнения сочинцами углового удара футболист ЦСКА, располагавшийся в углу площади ворот, правой рукой остановил мяч и затем выбил его за пределы штрафной.

Мяч попал в руку напрямую. Мог ли армеец убрать ее, ведь мяч летел долго и не стремительно? Да. Считать ли его действия нарушением правил? Видеоассистенты Виталий Мешков и Ранэль Зияков, видимо, придерживались иного мнения и не вмешались.