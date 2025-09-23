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Мостовой: «Глушенков давно доказал свою состоятельность. А где Жерсон? Что с ним происходит?»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитников «Зенита» Максима Глушенкова и Жерсона в этом сезоне.

«Празднование Глушенкова позавчера о многом говорило — оно было немножко не такое. Когда ты не играешь и понимаешь, что должен выходить, такая реакция бывает. Это нормально, это эмоции. Не стоит раздувать. Я видел, что начались разговоры вокруг того, что признали лучшим игроком матча Луиса Энрике. Но что в этом такого? Он по факту и являлся лучшим наряду с Максом. И Барриос был лучшим, выжигал в середине, а про него никто ничего не говорит. У Глушенкова нормальная реакция футболиста. Такое бывает при высокой конкуренции. Доказал ли Глушенков свою состоятельность в сравнении с Жерсоном? Во-первых, с Жерсоном его вообще не стоит сравнивать. Покажите мне вообще Жерсона. А где он вообще? Что с ним происходит? Макс давно уже доказал свою состоятельность. Ему не 20 лет, он всем давно уже все доказал», — сказал Мостовой «СЭ».

В этом сезоне 26-летний Глушенков провел 10 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Максим Глушенков.Обида Глушенкова: не признали лучшим игроком матча с «Краснодаром» — и он устроил перформанс в прямом эфире

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. 28-летний бразилец провел 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. 30 августа пресс-служба питерцев сообщила, что полузащитник получил мышечное повреждение на тренировке.

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Александр Мостовой
Жерсон
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Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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