Мостовой: «Глушенков давно доказал свою состоятельность. А где Жерсон? Что с ним происходит?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитников «Зенита» Максима Глушенкова и Жерсона в этом сезоне.

«Празднование Глушенкова позавчера о многом говорило — оно было немножко не такое. Когда ты не играешь и понимаешь, что должен выходить, такая реакция бывает. Это нормально, это эмоции. Не стоит раздувать. Я видел, что начались разговоры вокруг того, что признали лучшим игроком матча Луиса Энрике. Но что в этом такого? Он по факту и являлся лучшим наряду с Максом. И Барриос был лучшим, выжигал в середине, а про него никто ничего не говорит. У Глушенкова нормальная реакция футболиста. Такое бывает при высокой конкуренции. Доказал ли Глушенков свою состоятельность в сравнении с Жерсоном? Во-первых, с Жерсоном его вообще не стоит сравнивать. Покажите мне вообще Жерсона. А где он вообще? Что с ним происходит? Макс давно уже доказал свою состоятельность. Ему не 20 лет, он всем давно уже все доказал», — сказал Мостовой «СЭ».

В этом сезоне 26-летний Глушенков провел 10 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. 28-летний бразилец провел 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. 30 августа пресс-служба питерцев сообщила, что полузащитник получил мышечное повреждение на тренировке.