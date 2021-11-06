ЦСКА на выезде потерпел крупное поражение от «Сочи»
ЦСКА в гостях уступил «Сочи» (1:4) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.
Уже к 16-й минуте хозяева вели 3:0. На четвертой минуте открыл счет Артур Юсупов, а затем Матео Кассьерра сделал дубль за две минуты (забил на 14-й и 16-й).
Бактиер Зайнутдинов на 87-й минуте отыграл один мяч. В концовке Игорь Юрганов вновь довел счет до крупного.
«Сочи» набрал 27 очков и вышел на второе место. У ЦСКА 23 очка и пятая позиция.
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 4:1 (3:0)
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