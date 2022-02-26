«Сочи» — «Арсенал»: Юсупов реализовал пенальти

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов отличился в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы. Он реализовал пенальти в середине второго тайма — 2:0.

Юсупов забивает пенальти во втором матче подряд. Для него это пятый гол в сезоне.

Юсупов по количеству голов сравнялся с Кристианом Нобоа и делит второе место в списке бомбардиров сочинцев.