Кофрие: «Прогноз на дерби? Выиграем 3:0. Остаюсь ли я в Москве? Да, конечно!»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие перед матчем 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА поделился ожиданиями от встречи и отметил, что не собирается покидать Россию в связи с ситуацией в Украине.

«Прогноз на дерби? Выиграем 3:0. Остаюсь ли я в Москве? Да, конечно!», — отметил Кофрие.

Встреча «Спартак» — ЦСКА пройдет сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени. Красно-синие с 30 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. Красно-белые — 9-е с 23 баллами.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.