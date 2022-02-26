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Шалимов — о поражении от «Нижнего Новгорода»: «Такие игры проигрывать — это жестко»

Игорь Шалимов прокомментировал поражение «Урала» от «Нижнего Новгорода»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

«Мы проиграли, мы расстроены. При счете 0:0 в первом тайме у нас были два момента: с углового бил Герасимов головой, и Гаджимурадов мог забивать. Даже когда вдесятером остались у нас был выход три в два — не распорядились, а могли — там был Эрик один. Вот у нас были три такие возможности, когда при счете 0:0 надо было хотя бы один гол забивать. Я думаю, что если бы мы забили, то игру бы выиграли.

Насчет удалений я не знаю. С формулировками уже запутался, так как постоянно все меняется. Какая формулировка насчет фолов в центре поля? Грубой игры я не увидел никакой, я не увидел срыва перспективной атаки, но с этим уже ничего не сделаешь.

Такие игры проигрывать — это жестко. Эта игра была за шесть очков и мы были рядом с победой. Плюс ко всему, у нас еще два игрока пропускают следующую игру, то есть печально все закончилось.

Было очень много наших болельщиков — это очень приятно. Приятно, что футбол возвращается. Жаль, что мы проиграли, но будем стараться для них играть и зарабатывать очки», — цитирует тренера сайт «Урала».

"Нижний Новгород" с 22 очками занимает десятое место в чемпионате России. "Урал" (19) идет на 12-й строчке.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/igor-shalimov-takie-igry-proigryvat-eto-zhyostko-

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Игорь Шалимов
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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