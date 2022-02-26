Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

«Мы проиграли, мы расстроены. При счете 0:0 в первом тайме у нас были два момента: с углового бил Герасимов головой, и Гаджимурадов мог забивать. Даже когда вдесятером остались у нас был выход три в два — не распорядились, а могли — там был Эрик один. Вот у нас были три такие возможности, когда при счете 0:0 надо было хотя бы один гол забивать. Я думаю, что если бы мы забили, то игру бы выиграли.

Насчет удалений я не знаю. С формулировками уже запутался, так как постоянно все меняется. Какая формулировка насчет фолов в центре поля? Грубой игры я не увидел никакой, я не увидел срыва перспективной атаки, но с этим уже ничего не сделаешь.

Такие игры проигрывать — это жестко. Эта игра была за шесть очков и мы были рядом с победой. Плюс ко всему, у нас еще два игрока пропускают следующую игру, то есть печально все закончилось.

Было очень много наших болельщиков — это очень приятно. Приятно, что футбол возвращается. Жаль, что мы проиграли, но будем стараться для них играть и зарабатывать очки», — цитирует тренера сайт «Урала».

"Нижний Новгород" с 22 очками занимает десятое место в чемпионате России. "Урал" (19) идет на 12-й строчке.