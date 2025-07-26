Бывший тренер «Химок» Артига: «Я хочу вернуться в Россию»

Бывший тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос «СЭ» о желании вернуться в Россию.

После ухода из российского клуба 48-летний испанец возглавил ангольский клуб «Петро де Луанда».

«Сейчас я сосредоточен на «Петро де Луанда», где очень высокие задачи. Но в ближайшем будущем, конечно, я хочу вернуться в Россию. Здесь был мой первый опыт работы во взрослой команде. Я чувствовал себя очень хорошо, меня любили игроки и фанаты, а также был очень уважаем прессой.

Я хочу вернуться в Россию в стабильный клуб, где мне позволят работать, думая только о футболе. Я убежден, что мы доставим удовольствие болельщикам нашей игрой, и мечтаю выиграть титулы с российскими командами», — сказал Артига «СЭ».

Артига возглавлял «Химки» с июня 2024 года по апрель 2025 года. До этого он тренировал «Родину» с октября 2023 года по июнь 2024 года.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.