«Сочи» — «Ахмат»: Юсупов вывел хозяев вперед
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов отметился голом в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата». Он вывел хозяев вперед — 2:1.
Юсупов получи мяч в штрафной площади, сместился в центр и нанес удар в дальний нижний угол.
Для Юсупова этот гол стал седьмым в нынешнем сезоне.
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|
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
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|
|
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|
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|
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|П
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Крылья Советов
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Далер Кузяев
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Спартак
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|1
|4
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|3
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|
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Краснодар
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