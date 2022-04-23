«Сочи» — «Ахмат»: Юсупов вывел хозяев вперед

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов отметился голом в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата». Он вывел хозяев вперед — 2:1.

Юсупов получи мяч в штрафной площади, сместился в центр и нанес удар в дальний нижний угол.

Для Юсупова этот гол стал седьмым в нынешнем сезоне.