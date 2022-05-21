Шварц: «Динамо» нужно наладить настройки в обороне перед финалом Кубка со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил о необходимости наладить оборону перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

Сегодня, 21 мая бело-голубые проиграли «Сочи» (1:5) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«В первую очередь хотелось бы сказать, чтобы вы не переживали о состоянии команды перед «Спартаком». Конечно, я согласен, что мы критично анализируем, что мы пропустили много мячей за последние матчи. Исправить ситуацию — задача перед тренерским штабам. Переложить на тренировочный процесс, наладить настройки в обороне. Для того, чтобы в воскресенье подойти с крепкой обороной, которая у нас была.

Не думаю о новичках, о которых можно говорить. Доверяю ребятам, которые есть в команде. Нет повода в них усомниться. Нужно не забивать голову происходящим в последнее время. Неприятный для нас отрезок произошел в конце сезона. Надо еще раз перезагрузиться, подготовить ребят к финалу против «Спартака», — сказал Шварц.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».