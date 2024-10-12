Соболев забил два гола в первом тайме товарищеского матча с «Войводиной»

Форвард «Зенита» Александр Соболев отличился в товарищеском матче против сербской «Войводины».

27-летний россиянин оформил дубль, забив на 10-й и 39-й минутах. После первого тайма счет 3:1 в пользу петербургской команды.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. В текущем сезоне за петербуржцев нападающий забил гол и сделал передачу в шести матчах.