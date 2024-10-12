«Зенит» в товарищеском матче разгромил «Войводину», у Соболева «2+2»

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Войводину» со счетом 4:1.

В составе петербуржцев Александр Соболев оформил дубль и сделал две результативные передачи, еще по голу забили Густаво Мантуан и Лусиано. У сербской команды мяч на счету Джордже Црномарковича.

В следующем матче «Зенит» в рамках 12-го тура РПЛ сыграет 18 октября на выезде с «Акроном».