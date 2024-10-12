Боярский уверен, что фанаты «Зенита» примут Соболева

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

— Соболев потихоньку адаптируется, — сказал артист «СЭ». —Нужно время, чтобы он вошел в форму, которая была бы адекватна «Зениту».

— Но фанаты не принимают его.

— Наверное, это до тех пор, пока он не забьет свои мячи. А он это обязательно сделает. Конечно, фанаты примут его.

После перехода из «Спартака» в конце августа 2024-го Соболев провел за «Зенит» 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Форвард подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.